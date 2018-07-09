У меня много любимых продуктов, в том числе детокс-программа Коло-Вада, Коктейли Daily Delicious, коктейль После 30. Но есть продукты, которые всегда со мной, где бы я не была. Это антиоксидант Н-500, коралловая вода Coral Mine, ускоритель внутриклеточного метаболизма ПентоКан. Потому что именно эти продукты дают максимум энергии, что так необходимо и в путешествиях, и для жизни в мегаполисе.